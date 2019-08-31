В Москве стартует очередная акция против политических репрессий

"По состоянию на 14:00 — время, на которое было назначено начало шествия — у памятника Грибоедову, по подсчетам корреспондентов МБХ медиа, собралось около 250 человек", - сообщило издание.

В Twitter журналистка Голубева отметила, что "на Сахарова несколько тысяч человек".

"Радио Свобода" сообщает, что с утра полицейские начали выборочно досматривать людей у станции метро "Чистые пруды". Туда подогнали автозаки и спецмашины с камерами. Также на Бульварном кольце небольшими группами выставлены машины коммунальных служб.

В то же время "Дождь" отмечает, что ранее московская мэрия запретила очередную акцию протеста в центре Москвы, отклонив все заявленные площадки и не предложив других, а горожанам разослали смс-приглашения на концерт с Тимой Белорусских и Ольгой Бузовой. Прокуратура предупредила о незаконности запланированного шествия, СК РФ сделал то же самое.

По состоянию на 14.00 — время, на которое было назначено начало шествия — у памятника Грибоедову, по подсчетам корреспондентов «МБХ медиа», собралось около 250 человек pic.twitter.com/EwanMtXeDn

На Сахарова проапгредили формат: теперь вместе с Бузовой можно повисеть на турниках, покататься на лодке, поиграть в футбол или видеоигры pic.twitter.com/PO1ZbaBMz2

На Сахарова несколько тысяч человек, интересно это на Бузову или на Тиму Белорусских pic.twitter.com/QrjAJZcUf3