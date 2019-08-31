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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 21278 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115355 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126118 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117477 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122794 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151881 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Москве стартует очередная акция против политических репрессий

В Москве стартует очередная акция против политических репрессий

Киев  •  УНН

 • 12859 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Москве стартует очередная акция за честные выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. У памятника Грибоедову на Чистых прудах в российской столице уже собралось около 250 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МБХ медиа.

"По состоянию на 14:00 — время, на которое было назначено начало шествия — у памятника Грибоедову, по подсчетам корреспондентов МБХ медиа, собралось около 250 человек", - сообщило издание.

В Twitter журналистка Голубева отметила, что "на Сахарова несколько тысяч человек".

"Радио Свобода" сообщает, что с утра полицейские начали выборочно досматривать людей у станции метро "Чистые пруды". Туда подогнали автозаки и спецмашины с камерами. Также на Бульварном кольце небольшими группами выставлены машины коммунальных служб.

В то же время "Дождь" отмечает, что ранее московская мэрия запретила очередную акцию протеста в центре Москвы, отклонив все заявленные площадки и не предложив других, а горожанам разослали смс-приглашения на концерт с Тимой Белорусских и Ольгой Бузовой. Прокуратура предупредила о незаконности запланированного шествия, СК РФ сделал то же самое. 

По состоянию на 14.00 — время, на которое было назначено начало шествия — у памятника Грибоедову, по подсчетам корреспондентов «МБХ медиа», собралось около 250 человек pic.twitter.com/EwanMtXeDn

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 31, 2019

На Сахарова проапгредили формат: теперь вместе с Бузовой можно повисеть на турниках, покататься на лодке, поиграть в футбол или видеоигры pic.twitter.com/PO1ZbaBMz2

— голубева (@greenlightoff) August 31, 2019

На Сахарова несколько тысяч человек, интересно это на Бузову или на Тиму Белорусских pic.twitter.com/QrjAJZcUf3

— голубева (@greenlightoff) August 31, 2019

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