На несогласованной акции в Москве никого не задержали

В центре Москвы 31 августа прошло шествие против политических репрессий и в поддержку честных выборов. Оно началось на Чистых прудах: активисты дошли до Пушкинской площади и отправились обратно.

По данным МВД РФ, в нем приняли участие 750 человек, однако, по данным издания, на бульварах было около 3−4 тысяч участников.

"Несмотря на большое количество полицейских и ОМОНа на акции, по состоянию на 18:00 на бульварах никого не задержали", - говорится в сообщении.

На проспекте Сахарова прошел фестиваль "Pro лето", численность посетителей которого мэрия Москвы оценила в 20 тысяч человек. После выступления Ольги Бузовой оттуда начали массово уходить, сообщает российская редакция ВВС.