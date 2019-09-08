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У Росії стартував єдиний день голосування

У Росії стартував єдиний день голосування

Київ • УНН

 • 17682 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Росії почався єдиний день голосування. Очікується, що сьогодні пройде понад 5 тис. виборів різного рівня, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС

Вибори різного рівня пройдуть у 85 регіонах. Громадяни обиратимуть депутатів у 13 законодавчих зборів, у 16 регіонів оберуть губернаторів. У 22 адміністративних центрах пройдуть вибори міських дум, а у трьох столицях регіонів - глав муніципальних утворень

Крім того, пройдуть довибори до Держдуми по чотирьох одномандатних округах (у Хабаровському краї, Новгородській, Свердловській і Орловській областях).

За даними на 9:00 ранку (за київським часом - ред.), явка на електронному голосуванні за депутатів у Мосміськдуму - 23%.

Зазначимо, що перший єдиний день голосування відбувся в Росії у 2006 році. Усього було проведено 20 таких днів: до 2012 року включно вони проходили двічі на рік, з 2013 року - один раз на рік.

Нагадаємо, починаючи з липня в Москві проходили акції з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Протести супроводжувалися сутичками участиників акцій з правоохоронцями і масовими затриманнями.

10 серпня відбулася найбільша акція протесту за 8 років. На мітинг зібралися понад 47 тис. осіб.

Також раніше повідомлялося про 225 затриманих в Москві і 352 затриманих в інших містах Російської Федерації.

31 серпня у центрі Москви відбулася хода проти політичних репресій та на підтримку чесних виборів. Вона почалася на Чистих прудах: активісти дійшли до Пушкінської площі і рушили назад. За даними МВС РФ, у ній взяли участь 750 осіб, проте на бульварах було близько 3-4 тисячі учасників. На проспекті Сахарова пройшов фестиваль "Pro літо", чисельність відвідувачів якого мерія Москви оцінила в 20 тисяч осіб.

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