У Росії стартував єдиний день голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Росії почався єдиний день голосування. Очікується, що сьогодні пройде понад 5 тис. виборів різного рівня, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
Вибори різного рівня пройдуть у 85 регіонах. Громадяни обиратимуть депутатів у 13 законодавчих зборів, у 16 регіонів оберуть губернаторів. У 22 адміністративних центрах пройдуть вибори міських дум, а у трьох столицях регіонів - глав муніципальних утворень
Крім того, пройдуть довибори до Держдуми по чотирьох одномандатних округах (у Хабаровському краї, Новгородській, Свердловській і Орловській областях).
За даними на 9:00 ранку (за київським часом - ред.), явка на електронному голосуванні за депутатів у Мосміськдуму - 23%.
Зазначимо, що перший єдиний день голосування відбувся в Росії у 2006 році. Усього було проведено 20 таких днів: до 2012 року включно вони проходили двічі на рік, з 2013 року - один раз на рік.
Нагадаємо, починаючи з липня в Москві проходили акції з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Протести супроводжувалися сутичками участиників акцій з правоохоронцями і масовими затриманнями.
10 серпня відбулася найбільша акція протесту за 8 років. На мітинг зібралися понад 47 тис. осіб.
Також раніше повідомлялося про 225 затриманих в Москві і 352 затриманих в інших містах Російської Федерації.
31 серпня у центрі Москви відбулася хода проти політичних репресій та на підтримку чесних виборів. Вона почалася на Чистих прудах: активісти дійшли до Пушкінської площі і рушили назад. За даними МВС РФ, у ній взяли участь 750 осіб, проте на бульварах було близько 3-4 тисячі учасників. На проспекті Сахарова пройшов фестиваль "Pro літо", чисельність відвідувачів якого мерія Москви оцінила в 20 тисяч осіб.