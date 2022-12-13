В случае продления обстрелов инфраструктуры экономика Украины может сократиться до 50% - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Если россия продолжит обстреливать украинскую инфраструктуру, то экономика может сократиться до 50%. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Форума по экономической устойчивости и реконструкции Украины, передает УНН.
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«Мы теряем наш ВВП, мы теряем поступления в наш бюджет… Сокращение украинской экономики прогнозируется в этом году на уровне 35-40%. А в случае если террористическая деятельность россии по отношению к нашей инфраструктуре будет продолжаться, мы можем потерять еще плюс 10%, то есть до 50% нашего ВВП в нынешнем измерении», - рассказал Шмыгаль.
Дополнение
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что из-за атак, осуществляемых рф на энергетическую инфраструктуру Украины, до конца года ожидается падение ВВП.
Добавим
Министерство финансов оценило государственный долг Украины по состоянию на начало ноября в 93,45 млрд долл., а в целом совокупный государственный долг Украины – в 103,12 млрд дол. Народный депутат по финансовому комитету ВР Ярослав Железняк говорит, что его объем приближается к 80% ВВП.
В следующем году Украина рассчитывает закрыть дефицит бюджета в размере 38 миллиардов долларов благодаря поддержке международных партнеров.