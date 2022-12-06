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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Держборг України наближається до 80% ВВП

Держборг України наближається до 80% ВВП

Київ • УНН

 • 802044 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністерство фінансів оцінило державний борг України станом на початок листопада у 93,45 млрд дол., а загалом сукупний державний борг України - у 103,12 млрд дол. Народний депутат з фінансового комітету ВР Ярослав Железняк каже, що його обсяг наближається до 80% ВВП, пише УНН.

Деталі

За недавно оприлюдненими даними Мінфіну, станом на 31 жовтня 2022 року державний та гарантований державою борг України становив 3 770,95 млрд грн або 103,12 млрд дол. США. Протягом жовтня 2022 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 183,51 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 5,02 млрд дол. США.

Як вказує нардеп, "з початку війни (в гривневому еквіваленті) борг збільшився на 45% (внутрішній – на 23%, зовнішній – на 63%)".

"Загалом обсяг державного і гарантованого державою боргу України наближається до 80% ВВП", - зазначив Железняк у Telegram.

Нагадаємо

Наступного року Україна розраховує закрити дефіцит бюджету у розмірі 38 мільярдів доларів завдяки підтримці міжнародних партнерів.

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