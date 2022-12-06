Госдолг Украины приближается к 80% ВВП

Детали

По недавно обнародованным данным Минфина, по состоянию на 31 октября 2022 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 3 770,95 млрд грн или 103,12 млрд долл. США. В октябре 2022 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 183,51 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 5,02 млрд долл. США.

Как указывает нардеп, "с начала войны (в гривневом эквиваленте) долг увеличился на 45% (внутренний – на 23%, внешний – на 63%)".

"В целом объем государственного и гарантированного государством долга Украины приближается к 80% ВВП", - отметил Железняк в Telegram.

Напомним

В следующем году Украина рассчитывает закрыть дефицит бюджета в размере 38 миллиардов долларов благодаря поддержке международных партнеров.