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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україна розраховує закрити дефіцит бюджету у 38 млрд доларів завдяки партнерам – Шмигаль

Україна розраховує закрити дефіцит бюджету у 38 млрд доларів завдяки партнерам – Шмигаль

Київ • УНН

 • 753667 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Наступного року Україна розраховує закрити дефіцит бюджету у розмірі 38 мільярдів доларів завдяки підтримці міжнародних партнерів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з молдовською колегою Наталією Гавріліце, передає УНН.

Цитата

“Дефіцит бюджету загальновідомий – 38 млрд доларів на наступний рік. Фактично, ми маємо на сьогодні політичні обіцянки та вже проголосовані 17 млрд євро від Європейської комісії, Європейського Союзу. Ми маємо також обіцянки від Сполучених Штатів Америки у сумі 9,8 мільярда доларів. Ми також працюємо з МВФ, з яким вже маємо програму моніторингу. І не пізніше першого кварталу сподіваємося отримати велику фінансову програму, яка також стане суттєвою фінансовою підтримкою для України, що дозволить нам повністю закрити увесь дефіцит бюджету 2023 року”, – сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Денис Шмигаль анонсував “Фінансовий Рамштайн” на початок 2023 року.

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