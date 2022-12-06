Україна розраховує закрити дефіцит бюджету у 38 млрд доларів завдяки партнерам – Шмигаль

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“Дефіцит бюджету загальновідомий – 38 млрд доларів на наступний рік. Фактично, ми маємо на сьогодні політичні обіцянки та вже проголосовані 17 млрд євро від Європейської комісії, Європейського Союзу. Ми маємо також обіцянки від Сполучених Штатів Америки у сумі 9,8 мільярда доларів. Ми також працюємо з МВФ, з яким вже маємо програму моніторингу. І не пізніше першого кварталу сподіваємося отримати велику фінансову програму, яка також стане суттєвою фінансовою підтримкою для України, що дозволить нам повністю закрити увесь дефіцит бюджету 2023 року”, – сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Денис Шмигаль анонсував “Фінансовий Рамштайн” на початок 2023 року.