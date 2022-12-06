Украина рассчитывает закрыть дефицит бюджета в 38 млрд долларов благодаря партнерам – Шмыгаль

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“Дефицит бюджета общеизвестен – 38 млрд долларов на следующий год. Фактически, мы имеем сегодня политические обещания и уже проголосованы 17 млрд евро от Европейской комиссии, Европейского Союза. У нас также есть обещания от Соединенных Штатов Америки в сумме 9,8 миллиарда долларов. Мы также работаем с МВФ, с которым уже есть программа мониторинга. И не позже первого квартала надеемся получить большую финансовую программу, которая также станет существенной финансовой поддержкой для Украины, что позволит нам полностью закрыть весь дефицит бюджета в 2023 году", – сказал Шмыгаль.

Напомним

Денис Шмыгаль анонсировал "Финансовый Рамштайн" на начало 2023 года.