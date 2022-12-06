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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Шмигаль анонсував "Фінансовий Рамштайн" на початку 2023 року

Шмигаль анонсував "Фінансовий Рамштайн" на початку 2023 року

Київ • УНН

 • 753053 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Початок “Фінансового Рамштайну” планується у перших місяцях 2023 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільному брифінгу із прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею, передає УНН.

Цитата

"Якщо ви очікуєте, що це буде формалізовано у круглий стіл, то так - буде. Високий політичний рівень передбачається. Сподіваюся, що ми бачитимемо його вже протягом першого кварталу наступного року. Усі ті робочі групи, які сьогодні працюють на робочому рівні, будуть, безумовно, не рідше одного разу на квартал презентувати політичні досягнення та політичні домовленості "Фінансового Рамштайну", – наголосив прем’єр.

Деталі

Він зазначив, що робота з проведення "Фінансового Рамштайну" активно ведеться на рівні Єврокомісії та на рівні фінансових організацій та G7.

Шмигаль також додав, що наступного тижня у Франції відбудеться чергова міжнародна конференція, де розглянуть питання енергетичної, фінансової, військової та ядерної безпеки.

Нагадаємо

12 жовтня Президент України Володимир Зеленський в ході міжнародного круглого столу, організованого в рамках осінніх зборів МВФ та Світового банку заявив, що Міжнародній спільноті необхідно створити новий формат фінансової підтримки України за прикладом "Рамштайну".

Уряд України запропонував всім партнерам започаткувати платформу фінансового "Рамштайну" для швидкої координації та зустрічей в її межах.

За словами прем’єр-міністра України, мета цих зустрічей - координація допомоги Україні, визначення напрямків для першочергового та довгострокового відновлення, а також джерел їх фінансування.

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