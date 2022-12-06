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Шмыгаль анонсировал "Финансовый Рамштайн" в начале 2023 года

Шмыгаль анонсировал "Финансовый Рамштайн" в начале 2023 года

Киев • УНН

 • 753049 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Начало “Финансового Рамштайна” планируется в первые месяцы 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совместном брифинге с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилицей, передает УНН.

Цитата

"Если вы ожидаете, что это будет формализовано в круглый стол, то да – будет. Высокий политический уровень предполагается. Надеюсь, что мы будем видеть его уже в течение первого квартала следующего года. Все те рабочие группы, которые сегодня работают на рабочем уровне, будут, безусловно, не реже одного раза в квартал презентовать политические достижения и политические договоренности "Финансового Рамштайна", – подчеркнул премьер.

Детали

Он отметил, что работа по проведению "Финансового Рамштайна" активно ведется на уровне Еврокомиссии и на уровне финансовых организаций и G7.

Шмыгаль также добавил, что на следующей неделе во Франции состоится очередная международная конференция, где будут рассмотрены вопросы энергетической, финансовой, военной и ядерной безопасности.

Напомним

12 октября Президент Украины Владимир Зеленский в ходе международного круглого стола, организованного в рамках осеннего собрания МВФ и Всемирного банка заявил, что Международному сообществу необходимо создать новый формат финансовой поддержки Украины по примеру "Рамштайна".

Правительство Украины предложило всем партнерам положить начало платформе финансового "Рамштайна" для быстрой координации и встреч в ее пределах.

По словам премьер-министра Украины, цель этих встреч - координация помощи Украине, определение направлений для первоочередного и долгосрочного восстановления, а также источников их финансирования.

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