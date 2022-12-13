У разі продовження обстрілів інфраструктури економіка України може скоротися до 50% - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Якщо росія продовжить обстрілювати українську інфраструктуру, то економіка може скоротися до 50%. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Форуму з економічної стійкості та реконструкції України, передає УНН.
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«Ми втрачаємо наш ВВП, ми втрачаємо надходження до нашого бюджету… Скорочення української економіки прогнозується цього року на рівні 35-40%. А у разі якщо терористична діяльність росії стосовно нашої інфраструктури буде продовжуватися ми можемо втратити ще плюс 10%, тобто до 50% нашого ВВП в цьогорічному вимірі», - розповів Шмигаль.
Доповнення
Перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко повідомляла, що через атаки, які здійснює рф на енергетичну інфраструктуру України, до кінця року очікується падіння ВВП.
Додамо
Міністерство фінансів оцінило державний борг України станом на початок листопада у 93,45 млрд дол., а загалом сукупний державний борг України - у 103,12 млрд дол. Народний депутат з фінансового комітету ВР Ярослав Железняк каже, що його обсяг наближається до 80% ВВП.
Наступного року Україна розраховує закрити дефіцит бюджету у розмірі 38 мільярдів доларів завдяки підтримці міжнародних партнерів.