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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Через енергетичну кризу, Мінекономіки прогнозує падіння ВВП

Через енергетичну кризу, Мінекономіки прогнозує падіння ВВП

Київ • УНН

 • 4212485 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Через атаки, які здійснює рф на енергетичну інфраструктуру України, до кінця року очікується падіння ВВП. Про це на брифінгу повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.

Цитата

«На початку року ми передбачали, що падіння економіки буде на рівні 32-33%. Надалі економіка показала дуже високі адаптивні здібності. Наш бізнес, на щастя для нас, добре адаптується. Але враховуючи атаку на енергетичну систему частина підприємств зупинилася і це погіршило наші перспективи. Ми, на жаль, повернулися на наш попередній прогноз і до кінця року падіння ВВП може становити 32-33,5%», – зазначила Свириденко.

Нагадаємо

Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що через удари росії по енергетичній інфраструктурі України, вірогідно, доведеться коригувати макропрогноз до кінця року.

Українські Національні Новини

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