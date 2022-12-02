Через енергетичну кризу, Мінекономіки прогнозує падіння ВВП

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«На початку року ми передбачали, що падіння економіки буде на рівні 32-33%. Надалі економіка показала дуже високі адаптивні здібності. Наш бізнес, на щастя для нас, добре адаптується. Але враховуючи атаку на енергетичну систему частина підприємств зупинилася і це погіршило наші перспективи. Ми, на жаль, повернулися на наш попередній прогноз і до кінця року падіння ВВП може становити 32-33,5%», – зазначила Свириденко.

Нагадаємо

Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що через удари росії по енергетичній інфраструктурі України, вірогідно, доведеться коригувати макропрогноз до кінця року.