Из-за энергетического кризиса Минэкономики прогнозирует падение ВВП

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«В начале года мы предполагали, что падение экономики будет на уровне 32-33%. В дальнейшем экономика показала очень высокие адаптивные способности. Наш бизнес, к счастью для нас, хорошо адаптируется. Но, учитывая атаку на энергетическую систему, часть предприятий остановилась и это ухудшило наши перспективы. Мы, к сожалению, вернулись на наш предварительный прогноз и к концу года падение ВВП может составить 32-33,5%», – отметила Свириденко.

Напомним

Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что из-за ударов россии по энергетической инфраструктуре Украины, вероятно, придется корректировать макропрогноз до конца года.