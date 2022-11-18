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У Мінекономіки допускають перегляд макропрогнозу через удари росіян по енергосистемі

У Мінекономіки допускають перегляд макропрогнозу через удари росіян по енергосистемі

Київ • УНН

 • 352552 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Через удари росії по енергетичній інфраструктурі України, вірогідно, доведеться коригувати макропрогноз до кінця року. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, яку цитує пресслужба міністерства, пише УНН.

Цитата

«Падіння російської економіки до кінця року становитиме за прогнозами 4,5-4,6%. Падіння української – без урахування ракетних ударів жовтня та листопада - вже 30%. І, вірогідно, через удари по енергетичній інфраструктурі доведеться коригувати макропрогноз до кінця року. Тому ми стверджуємо: санкції працюють не так швидко і не так ефективно, як це має бути, їх потрібно посилювати», - розповіла Свириденко.

Деталі

Окрім того, вона зазначила, що Україна має повне моральне право на репарації від рф.

«Чи можемо ми розраховувати на те, щоб заморожені російські активи йшли на відновлення української економіки? Ми маємо повне моральне право на це», - зазначила Свириденко.

Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма, своєю чергою, підкреслив, що українська влада має чітке бачення, що потрібно робити надалі.

«Потрібно протискати механізм конфіскації активів, зокрема й приватних. Зараз такого механізму немає. Але є розуміння, що і як ми будемо робити. Як з точки зору міжнародних договорів - двосторонніх та багатосторонніх, - так і адаптацій національних законодавств, які передбачатимуть зняття суверенного імунітету на суверенні активи. Що є дуже важливим у міжнародних фінансових відносинах», - сказав Шурма.

Доповнення

За озвученими раніше оцінками Міністерства фінансів, втрати економіки від повномасштабної війни росії проти України очікуються на рівні 33-35% валового внутрішнього продукту.

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