Втрати економіки від війни очікуються на рівні 33-35% ВВП – Мінфін

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"Наші оцінки збігаються з оцінками міжнародних партнерів, орієнтовні втрати валового внутрішнього продукту будуть 33-35%", – розповів Марченко.

За його словами, якщо враховувати ВВП на 2022 рік, то це більше ніж трильйон гривень.

Нагадаємо

Раніше Міжнародний Валютний Фонд повідомляв, що повномасштабне вторгнення росії в Україну значно вплинуло на українську економіку, зокрема призвело до зростання інфляції та скорочення ВВП.

У Міністерстві економіки повідомили, що за підсумками трьох кварталів 2022 року падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%.