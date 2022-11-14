Потери экономики от войны ожидаются на уровне 33-35% ВВП – Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По оценкам Министерства финансов, потери экономики от полномасштабной войны россии против Украины ожидаются на уровне 33-35% валового внутреннего продукта. Об этом во время брифинга сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает УНН.
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"Наши оценки совпадают с оценками международных партнеров, ориентировочные потери валового внутреннего продукта будут 33-35%", – рассказал Марченко.
По его словам, если учитывать ВВП на 2022 год, то это больше триллиона гривен.
Напомним
Ранее Международный Валютный Фонд сообщал, что полномасштабное вторжение россии в Украину оказало большое влияние на украинскую экономику, в частности привело к росту инфляции и сокращению ВВП.
В Министерстве экономики сообщили, что по итогам трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%.