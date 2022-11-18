В Минэкономики допускают пересмотр макропрогноза из-за ударов россиян по энергосистеме

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Киев • УНН

 • 352551 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Из-за ударов россии по энергетической инфраструктуре Украины, вероятно, придется корректировать макропрогноз до конца года. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, которую цитирует пресс-служба министерства, пишет УНН.

Цитата

«Падение российской экономики к концу года составит по прогнозам 4,5-4,6%. Падение украинского – без учета ракетных ударов октября и ноября – уже 30%. И, вероятно, из-за ударов по энергетической инфраструктуре придется корректировать макропрогноз до конца года. Поэтому мы утверждаем: санкции работают не так быстро и не так эффективно, как это должно быть, их нужно усиливать», – рассказала Свириденко.

Детали

Кроме того, она отметила, что Украина имеет полное моральное право на репарации от рф.

«Можем ли мы рассчитывать на то, чтобы замороженные российские активы уходили на восстановление украинской экономики? Мы имеем полное моральное право на это», - отметила Свириденко.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма, в свою очередь, подчеркнул, что украинские власти имеют четкое видение, что нужно делать в дальнейшем.

«Нужно продавливать механизм конфискации активов, в том числе и частных. Сейчас такого механизма нет. Но есть понимание, что и как мы будем делать. Как с точки зрения международных договоров – двусторонних и многосторонних, – так и адаптаций национальных законодательств, которые будут предусматривать снятие суверенного иммунитета на суверенные активы. Что очень важно в международных финансовых отношениях», - сказал Шурма.

Дополнение

По озвученным ранее оценкам Министерства финансов, потери экономики от полномасштабной войны россии против Украины ожидаются на уровне 33-35% валового внутреннего продукта.

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