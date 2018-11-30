В Раде реально голосует только 200 депутатов - КИУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Только 217 народных депутатов за четыре года приняли участие хотя бы в половине голосований Рады (нажимали "за", "против" или "воздержался"). Об этом говорится в Комитете избирателей Украины, где проанализировали участие нардепов в голосованиях Рады за четыре года работы парламента, передает УНН.
По информации КИУ, зато в парламенте есть несколько десятков политиков, которые не голосуют почти никогда. Так, 21 народный депутат принял участие лишь в 5% голосований Рады.
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Интересно, что наиболее активно политики работали в начале каденции. В 2014-2015 гг. один нардеп в среднем участвовал в 55% голосований Рады, в 2016 - в 53%, в 2017 - 41%, в 2018 - лишь в 40%, отметили в комитете.
"В парламенте есть несколько десятков "мертвых душ", которые могут считаться депутатами лишь условно. Речь идет о политиках, которые системно не участвуют в голосованиях Рады. При этом в соответствии с законом участие в голосованиях является обязанностью народных депутатов. Значительная часть политиков оправдывают свое бездействие пребыванием в оппозиции. Однако они должны это доказывать не игнорированием голосований, а голосованием "против", что является доступным для всех народных депутатов", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.
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Всего за четыре года произошло 15 тыс. голосований.
Напомним, по данным письменной регистрации, только 20% народных депутатов (84 из 422) посетили все заседания Верховной Рады в ноябре.