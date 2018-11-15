У липні-вересні парламентські партії витратили понад 200 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У липні-вересні 2018 року парламентські партії витратили понад 200 млн гривень. Про це з посиланням на КВУ повідомляє УНН.
Зазначається, що із наближенням виборів Президента парламентські партії стали витрачати більше коштів. Якщо в І кварталі всі шість партій сукупно витратили 85 млн грн, то в ІІ кв. — 150 млн, а в ІІІ кв. — 201 млн.
Зокрема, у ІІІ кварталі БПП “Солідарність” та “Опозиційний блок” передали більшість коштів місцевим осередкам, “Батьківщина” та Радикальна партія Олега Ляшка — оплатили рекламу, “Самопоміч” — витратила гроші на оплату послуг та матеріальні витрати, “Народний Фронт” — витратив все на зарплату, оренду та податки.
Найбільше в ІІІ кварталі витратила партія ВО “Батьківщина” — 80 млн. Із них 73 млн. пішло на рекламну діяльність. На другому місці за витратами “Самопоміч”. Партія витратила 38 млн, із яких 13 млн — на оплату послуг та матеріальні витрати та 10 млн — на пропагандистську діяльність (із них 2 млн — реклама на телебаченні).
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БПП витратив 33 млн, із яких 20 млн — на місцеві осередки. Попри візуальну активність, у звіті не відображено коштів на розміщення зовнішньої реклами. “Народний Фронт” витратив 22 млн. Всі гроші пішли на зарплату (8 млн), оренду (7 млн) та податки (5 млн). РПЛ було витрачено 12 млн, із яких більшість коштів, 4,8 млн, склали витрати на пропагандистську діяльність.
Найменше витратив “Опозиційний блок” — 12 млн, із яких 9 млн партія перерахувала місцевим осередкам. Як і БПП, партія офіційно не витрачала гроші на рекламу, хоч її лідери активно розміщували зовнішню рекламу в Південних та Східних областях.
99% витрат БПП, Опоблоку, РПЛ та НФ було здійснено за гроші, отримані з держбюджету. Це ж стосується 92% витрат “Самопомочі” і лише 6% витрат “Батьківщини”.
Нагадаємо, у 79% українських партій офіційно не працює жодна особа. Дані відповідно до звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІ квартал 2018 року.