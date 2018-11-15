В июле-сентябре парламентские партии потратили более 200 млн гривен

Отмечается, что с приближением выборов Президента парламентские партии стали тратить больше. Если в I квартале все шесть партий совокупно потратили 85 млн грн, Тто во II кв. - 150 млн, А в ІІІ кв. - 201 млн.

В частности, в III квартале БПП "Солидарность" и "Оппозиционный блок" передали часть средств местным ячейкам, "Батькивщина" и Радикальная партия Олега Ляшко - оплатили рекламу, "Самопомощь" - потратила деньги на оплату услуг и материальные затраты, "Народный Фронт" - потратил все на зарплату, аренду и налоги.

Больше всего в третьем квартале потратила партия ВО "Батькивщина" - 80 млн. Из них 73 млн пошло на рекламную деятельность. На втором месте по расходам "Самопомощь". Партия потратила 38 млн, Из которых 13 млн - на оплату услуг и материальные затраты и 10 млн - на пропагандистскую деятельность (из них 2 млн - реклама на телевидении).

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БПП потратил 33 млн., Из которых 20 млн - на местные ячейки. Несмотря на визуальную активность, в отчете не отражены средств на размещение наружной рекламы. "Народный Фронт" потратил 22 млн. Все деньги пошли на зарплату (8 млн), аренду (7 млн) и налоги (5 млн). РПЛ было потрачено 12 млн, из которых большинство средств, 4,8 млн, составили расходы на пропагандистскую деятельность.

Меньше потратил "Оппозиционный блок" - 12 млн, из которых 9 млн партия перечислила местным ячейкам. Как и БПП, партия официально не тратила деньги на рекламу, хотя ее лидеры активно размещали внешнюю рекламу в Южных и Восточных областях.

99% расходов БПП, Опоблоку, РПЛ и НФ было осуществлено за деньги, полученные из госбюджета. Это же касается 92% расходов "взаимопомощи" и только 6% расходов "Батькивщины".

Напомним, у 79% украинских партий официально не работает ни один человек. Данные согласно отчетам партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2018 года.