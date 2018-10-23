У жовтні зросла кількість нардепів-прогульників у порівнянні з вереснем

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Київ • УНН

 • 8206 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Лише 37% народних депутатів (157 із 423) відвідали всі засідання Верховної Ради у жовтні, передає УНН з посиланням на данні КВУ.

Зокрема, найбільше депутатів-прогульників у групах “Воля Народу” та “Відродження”, а також фракції “Опозиційного блоку”. У середньому на засіданнях Ради були відсутні з невідомих причин 42% депутатів “Волі Народу”, 31% — “Відродження” та 30% — “Опозиційного блоку”. Найвищі показники в “Народного Фронту” та Блоку Петра Порошенка. У середньому на засіданнях були відсутні 15% депутатів НФ, 16% — БПП, 18% — “Батьківщини”, 20% — РПЛ, 26% — “Самопомочі” та позафракційних депутатів.

У порівнянні з вереснем кількість депутатів-прогульників зросла. У вересні всі засідання Ради відвідали 43% народних депутатів, жовтні — 37%.

Найбільше депутатів офіційно були відсутні на пленарному засіданні Ради в п’ятницю, 19 жовтня — 123 депутати. Всього за місяць відбулося 12 пленарних засідань.

Нагадаємо, протягом жовтня 54 народних депутати пропустили 90% голосувань у Верховній Раді України, 14 з них не проголосували жодного разу за весь місяць.

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