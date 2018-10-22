Більше півсотні нардепів майже не голосували протягом жовтня – дослідження

“54 народні депутати майже не голосували у жовтні, пропустивши 90% голосувань. Із них 14 — не проголосували жодного разу за місяць”, — зазначили в організації.

При цьому в КВУ уточнили, що нульові показники голосувань були зафіксовані у Вадима Рабіновича, Костянтина Жеваго, Дмитра Яроша, Лева Підлісецького, Романа Зварича, Гліба Загорія, Юхима Звягільського, Дмитра Голубова.

Крім того, за даними організації, жодного разу не проголосували депутати-втікачі: Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко. Не голосували також В’ячеслав Константіновський та Андрій Журжій, які заявили про складання депутатських повноважень, а також Надія Савченко, яка перебуває під вартою.

Також в КВУ уточнили, що за даними веб-сайту ВР, офіційно ці 54 парламентарі пропустили голосування з невідомих причин, тобто не через хворобу чи відрядження.

Частина відомих депутатів проголосували лише кілька разів за місяць. Серед них Дмитро Добкін (взяв участь в 5,4% голосувань), Андрій Білецький (7,3%), Віталій Хомутиннік (7,6%), Євгеній Мураєв (7,6%), Сергій Ківалов (8,8%), Семен Семенченко (9,4%), Олесь Довгий (9,4%), Андрій Лозовой (10,2%).

Часто політики не голосували, хоч офіційно були зареєстровані на засіданні.

Найбільше депутатів, які пропустили 90% голосувань, належать до групи “Воля Народу” (8 осіб) та фракції “Опозиційний блок” (11 осіб).

Як нагадали в організації, всього у жовтні відбулося 12 пленарних засідань ВР, на яких було проведено 275 голосувань. За цей час було прийнято 17 законодавчих актів Верховної Ради.

Нагадаємо, Управління справами Верховної Ради України оголосило тендер на розробку проектно-кошторисної документації на ремонт сесійної зали парламенту з очікуваною вартістю 5,7 млн гривень.