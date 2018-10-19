У Раді хочуть замінити систему для голосування

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Управління справами Верховної Ради України оголосило тендер на розробку проектно-кошторисної документації на ремонт сесійної зали парламенту з очікуваною вартістю 5,7 млн гривень, передає УНН з посиланням на сайт публічних закупівель ProZorro.

“Конкретна назва предмета закупівлі: Розробка проектно-кошторисної документації на об’єкт будівництва “Ремонт (реставраційний) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва (пам’ятка архітектури місцевого значення № 184) з заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України”, - йдеться на сайті ProZorro.

Зазначається, що розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 5,7 млн гривень.

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі жовтень 2018 року.

Нагадаємо, ПАТ “Укрзалізниця” уклала договір на підтримку своєї офіційної сторінки у мережі Facebook на суму 739 820 гривень.

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