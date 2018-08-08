“Укрзалізниця” замовила просування своєї сторінки у Facebook за 740 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. ПАТ “Укрзалізниця” уклала договір на підтримку своєї офіційної сторінки у мережі Facebook на суму 739 820 гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт публічних закупівель ProZorro.
Так, державне підприємство замовило послуги у сфері глобальної соціальної мережі Facebook щодо підтримки офіційної сторінки ПАТ “Укрзалізниця” строком на 6 місяців. За результатами конкурсу, переможцем став фізична особа-підприємець Русанов Р.М., який отримає за цю роботу 739 820 гривень. Договір був укладений 19 червня 2018.
“Послуги у сфері глобальної соціальної мережі Facebook щодо підтримки офіційної сторінки ПАТ „Укрзалізниця“. Строк постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2018”, — йдеться на сайті ProZorro.
Варто додати, що згідно додатку до договору, який розміщений на сайті Prozorro, вартість цих послуг оцінена у 652 820 гривень. Ще 87 тисяч гривень виконавець отримає, якщо послуги будуть надані без порушень термінів, якісно і повністю та кількість передплатників сторінки виросте з 28 тисяч до 78 тисяч станом на 21 грудня 2018 року.
Крім того, сам виконавець послуг, тобто ФОП, був зареєстрований 7 лютого 2018 року, як фізична особа-підприємець, згідно з офіційними даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України. Тобто, за чотири місяці до укладання договору з ПАТ “Укрзалізниця” на надання відповідних послуг.
Як повідомляв УНН, ПАТ “Українська залізниця” уклала договір з російською державною компанією “РЖД” (Российские железные дороги) на виготовлення нагрудних знаків на суму 181 927,68 рублів.
Пізніше стало відомо, що в.о. голови правління підприємства Євген Кравцов доручив зупинив процедуру закупівлі знаків “Почесний залізничник”.