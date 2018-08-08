"Укрзализныця" заказала продвижения своей страницы в Facebook за 740 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. ПАО "Укрзализныця" заключила договор на поддержку своей официальной страницы в сети Facebook на сумму 739 820 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт публичных закупок ProZorro.
Так, государственное предприятие заказало услуги в сфере глобальной социальной сети Facebook по поддержке официальной страницы ПАО "Укрзализныця" сроком на 6 месяцев. По результатам конкурса, победителем стал физическое лицо-предприниматель Русанов Р.М., который получит за эту работу 739 820 гривен. Договор был заключен 19 июня 2018.
"Услуги в сфере глобальной социальной сети Facebook по поддержке официальной страницы ПАО "Укрзализныця". Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 31 декабря 2018 ", - говорится на сайте ProZorro.
Стоит добавить, что согласно приложению к договору, который размещен на сайте Prozorro, стоимость этих услуг оценена в 652 820 гривен. Еще 87 тысяч исполнитель получит, если услуги будут предоставлены без нарушений сроков, качественно и полностью и количество подписчиков страницы вырастет с 28 000 до 78 000 по состоянию на 21 декабря 2018 года.
Кроме того, сам исполнитель услуг, то есть ФЛП, был зарегистрирован 7 февраля 2018, как физическое лицо-предприниматель, согласно официальным данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции Украины. То есть, за четыре месяца до заключения договора с ОАО "Укрзализныця" на предоставление соответствующих услуг.
Как сообщал УНН, ПАО "Украинская железная дорога" заключила договор с российской государственной компанией "РЖД" (Российские железные дороги) на изготовление нагрудных знаков на сумму 181 927,68 рублей.
Позже стало известно, что и.о. председателя правления предприятия Евгений Кравцов поручил остановил процедуру закупки знаков "Почетный железнодорожник".