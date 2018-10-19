В Раде хотят заменить систему для голосования

"Конкретное название предмета закупки: Разработка проектно-сметной документации на объект строительства "Ремонт (реставрационный) зала пленарных заседаний в здании Верховной Рады Украины по ул. Грушевского, 5 в Печерском районе Киева (памятник архитектуры местного значения № 184) с заменой системы электронного голосования и интегрированных с ней подсистем, с использованием ID-карты народного депутата Украины", - говорится на сайте ProZorro.

Отмечается, что размер бюджетного назначения по смете или ожидаемая стоимость предмета закупки 5,7 млн гривен.

Ориентировочное начало проведения процедуры закупки октябрь 2018.

Напомним, ПАО "Укрзализныця" заключила договор на поддержку своей официальной страницы в сети Facebook на сумму 739 820 гривен.