Более полусотни нардепов почти не голосовали в октябре - исследование

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КИЕВ. 22 октября. УНН. В течение октября 54 народных депутатов пропустили 90% голосований в Верховной Раде Украины, 14 из них не проголосовали ни разу за весь месяц. Об этом сообщила пресс-служба Комитета избирателей Украины, передает УНН.

"54 народных депутатов почти не голосовали в октябре, пропустив 90% голосований. Из них 14 - не проголосовали ни разу за месяц", - отметили в организации.

При этом в КИУ уточнили, что нулевые показатели голосований были зафиксированы у Вадима Рабиновича, Константина Жеваго, Дмитрия Яроша, Льва Пидлисецкого, Романа Зварыча, Глеба Загория, Ефима Звягильского, Дмитрия Голубова.

Кроме того, по данным организации, ни разу не проголосовали беглые депутаты Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, которая находится под стражей.

Также в КИУ уточнили, что по данным сайта ВР, официально эти 54 парламентарии пропустили голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

Часть известных депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц. Среди них Дмитрий Добкин (принял участие в 5,4% голосований), Андрей Белецкий (7,3%), Виталий Хомутынник (7,6%), Евгений Мураев (7,6%), Сергей Кивалов (8,8%) Семен Семенченко (9,4%), Олесь Довгий (9,4%), Андрей Лозовой (10,2%).

Часто политики не голосовали, хотя официально были зарегистрированы на заседании.

Больше всего депутатов, которые пропустили 90% голосований, относятся к группе "Воля Народа" (8 человек) и фракции "Оппозиционный блок" (11 человек).

Как напомнили в организации, всего в октябре состоялось 12 пленарных заседаний ВР, на котором было проведено 275 голосований. За это время было принято 17 законодательных актов Верховной Рады.

Напомним, Управление делами Верховной Рады Украины объявило тендер на разработку проектно-сметной документации на ремонт сессионного зала парламента с ожидаемой стоимостью 5,7 млн гривен.

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