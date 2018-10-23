В октябре выросло количество нардепов-прогульщиков по сравнению с сентябрем
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Лишь 37% народных депутатов (157 из 423) посетили все заседания Верховной Рады в октябре, передает УНН со ссылкой на данные КИУ.
В частности, больше всего депутатов-прогульщиков в группах "Воля народа" и "Возрождение", а также фракции "Оппозиционного блока". В среднем на заседаниях Рады отсутствовали по неизвестным причинам 42% депутатов "Воли Народа", 31% - "Возрождение" и 30% - "Оппозиционного блока". Самые высокие показатели у "Народного Фронта" и Блока Петра Порошенко. В среднем на заседаниях отсутствовали 15% депутатов НФ, 16% - БПП, 18% - "Батькивщины", 20% - РПЛ, 26% - "Самопомощи" и внефракционных депутатов.
По сравнению с сентябрем количество депутатов-прогульщиков возросло. В сентябре все заседания Рады посетили 43% народных депутатов, октябре - 37%.
Больше всего депутатов официально отсутствовали на пленарном заседании Рады в пятницу, 19 октября - 123 депутата. Всего за месяц состоялось 12 пленарных заседаний.
Напомним, в течение октября 54 народных депутатов пропустили 90% голосований в Верховной Раде Украины, 14 из них не проголосовали ни разу за весь месяц.