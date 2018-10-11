КВУ: 79% українських партій офіційно не мають жодного працівника

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У 79% українських партій офіційно не працює жодної особи. Дані відповідно до звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІ квартал 2018 року, з посиланням на ВКУ передає УНН.