КВУ: 79% українських партій офіційно не мають жодного працівника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У 79% українських партій офіційно не працює жодної особи. Дані відповідно до звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІ квартал 2018 року, з посиланням на ВКУ передає УНН.
Зокрема, жодного працівника не вказали 216 політичних партій. Серед відомих партій із порожніми офісами “5.10”, “КМКС” Партія угорців України, “Заступ”, “Вінницька європейська стратегія”.
Частина відомих партій вказали лише кілька працівників. Так, у центральному апараті партії “За життя” Вадима Рабіновича офіційно працює 3 особи, партії “Основа” Сергія Тарути — 4, ВО “Свобода” — 5 осіб.
Серед парламентських партій найбільше працівників у “Самопомочі” — 257. Далі йде Радикальна партія Олега Ляшка — 136 працівників, ВО “Батьківщина” — 78, БПП “Солідарність” — 45, “Опозиційний блок” — 43, “Народний Фронт” — 32. Офіційно найбільше в Україні осіб працює в партії “Єдність” — 317.
Нагадаємо, лише 180 з 423 народних депутатів відвідали всі засідання Верховної Ради у вересні.