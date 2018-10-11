КИУ: 79% украинских партий официально не имеют ни одного работника
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В 79% украинских партий официально не работает ни один человек. Данные согласно отчетам партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2018 года, со ссылкой на ВКУ передает УНН.
В частности, ни одого работника не указали 216 политических партий. Среди известных партий с пустыми офисами "5.10", "КМКС" Партия венгров Украины", "Заступ", "Винницкая европейская стратегия".
Часть известных партий указали лишь несколько работников. Так, в центральном аппарате партии "За жизнь" Вадима Рабиновича официально работает 3 человека, партии "Основа" Сергея Таруты - 4, ВО "Свобода" - 5 человек.
Среди парламентских партий больше всего работников у "Самопомощи" - 257. Далее идет Радикальная партия Олега Ляшко - 136 работников, ВО "Батькивщина" - 78, БПП "Солидарность" - 45, "Оппозиционный блок" - 43, "Народный Фронт" - 32. Официально больше всего в Украине работают в партии "Единство" - 317.
Напомним, только 180 из 423 народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в сентябре.