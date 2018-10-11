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8 марта, 13:20 • 115123 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123123 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 162614 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150970 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139587 просмотра

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КИУ: 79% украинских партий официально не имеют ни одного работника

КИУ: 79% украинских партий официально не имеют ни одного работника

Киев  •  УНН

 • 9366 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В 79% украинских партий официально не работает ни один человек. Данные согласно отчетам партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2018 года, со ссылкой на ВКУ передает УНН.

В частности, ни одого работника не указали 216 политических партий. Среди известных партий с пустыми офисами "5.10", "КМКС" Партия венгров Украины", "Заступ", "Винницкая европейская стратегия".

Часть известных партий указали лишь несколько работников. Так, в центральном аппарате партии "За жизнь" Вадима Рабиновича официально работает 3 человека, партии "Основа" Сергея Таруты - 4, ВО "Свобода" - 5 человек.

Среди парламентских партий больше всего работников у "Самопомощи" - 257. Далее идет Радикальная партия Олега Ляшко - 136 работников, ВО "Батькивщина" - 78, БПП "Солидарность" - 45, "Оппозиционный блок" - 43, "Народный Фронт" - 32. Официально больше всего в Украине работают в партии "Единство" - 317.

Напомним, только 180 из 423 народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в сентябре.

Украинские Национальные Новости

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