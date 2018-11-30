У Раді реально голосує лише 200 депутатів - КВУ

За інформацією КВУ, натомість в парламенті є кілька десятків політиків, які не голосують майже ніколи. Так, 21 народний депутат взяв участь лише в 5% голосувань Ради.

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Цікаво, що найактивніше політики працювали на початку каденції. У 2014-2015 рр. один нардеп в середньому брав участь в 55% голосувань Ради, у 2016 р. — в 53%, у 2017 р. — 41%, у 2018 р. — лише в 40%, відзначили у комітеті.

“У парламенті є кілька десятків „мертвих душ“, які можуть вважатися депутатами лише умовно. Мова йде про політиків, які системно не беруть участі в голосуваннях Ради. При цьому відповідно до закону участь в голосуваннях є обов’язком народних депутатів. Значна частина політиків виправдовують свою бездіяльність перебуванням в опозиції. Однак вони мали б це доводити не ігноруванням голосувань, а голосуванням „проти“, що є доступним для всіх народних депутатів”, — пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

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Всього за чотири роки відбулося 15 тис. голосувань.

Нагадаємо, за даними письмової реєстрації, лише 20% народних депутатів (84 із 422) відвідали всі засідання Верховної Ради у листопаді.