Лише 20% нардепів відвідали всі засідання Ради у листопаді

Якщо ж не враховувати дані позачергового засідання щодо воєнного стану, то на всіх засіданнях були 45% депутатів (188 із 422).

При цьому шість політиків не були зареєстровані на жодному засіданні. Це Євген Бакулін, В’ячеслав Константіновський, Вадим Кривохатько, Сергій Клюєв, Олександр Онищенко та Надія Савченко.

Як повідомляє КВУ, порівняно з попередніми місяцями цей список дещо змінився. Так, на позачерговому засіданні ВР 26 листопада був зареєстрований Дмитро Ярош, який за весь час роботи ВР відвідав лише 3% засідань. До цього політик востаннє був у Раді 13 липня 2018 року.

“Серед фракцій і груп найбільше прогульників у „Волі Народу“. В середньому на засіданнях Ради були відсутні з невідомих причин 44% депутатів групи. Також не ходили в Раду 30% депутатів „Опозиційного блоку“, 29% — групи „Відродження“, 27% — „Самопомочі“ та 25% — „Батьківщини“”, — сказано у повідомленні.

Найменше прогульників у Радикальної партії Олега Ляшка (16%), “Народного Фронту” (19%) та Блоку Петра Порошенка (20%).

Всього в листопаді відбулося 13 пленарних засідань.

Нагадаємо, у жовтні всі засідання Ради відвідали 157 народних депутатів.