Лишь 20% нардепов посетили все заседания Рады в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По данным письменной регистрации, лишь 20% народных депутатов (84 из 422) посетили все заседания Верховной Рады в ноябре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Комитета избирателей Украины.
Если же не учитывать данные внеочередного заседания по военному положению, то на всех заседаниях были 45% депутатов (188 из 422).
При этом шесть политиков не были зарегистрированы ни на одном заседании. Это Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский, Вадим Кривохатько, Сергей Клюев, Александр Онищенко и Надежда Савченко.
Как сообщает КИУ, по сравнению с предыдущими месяцами, этот список несколько изменился. Так, на внеочередном заседании ВР 26 ноября был зарегистрирован Дмитрий Ярош, который за все время работы ВР посетил лишь 3% заседаний. До этого политик последний раз был в Раде 13 июля 2018 года.
"Среди фракций и групп всего прогульщиков в "Воли Народа". В среднем на заседаниях Рады отсутствовали по неизвестным причинам 44% депутатов группы. Также ходили в Раду 30% депутатов "Оппозиционного блока", 29% - группы "Видродження", 27% - "Самопомочи" и 25% - "Батькивщины"", - говорится в сообщении.
Меньше всего прогульщиков в Радикальной партии Олега Ляшко (16%), "Народного Фронта" (19%) и Блока Петра Порошенко (20%).
Всего в ноябре состоялось 13 пленарных заседаний.
Напомним, в октябре все заседания Рады посетили 157 народных депутатов.