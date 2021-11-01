В Раде хотят отчета министра энергетики о тарифах и запасах угля

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“Относительно часа вопросов к правительству, хотел бы коротко напомнить, что у нас очень тревожные сигналы идут с энергетического рынка, по ситуации в энергетике. Я думаю, что министр энергетики на таком часе вопросов к правительству был бы уместен”, — сказал на заседании Согласительного совета в понедельник первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко.

Детали

Такое предложение поддержал председатель фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия.

“Я поддерживаю предложение пригласить господина Галущенко, потому что вопрос тарифов, вопрос запасов угля, вопросы выполнения меморандума по поставке газа в местных громадах — это вопрос номер 1 вместе с вопросом по ковиду”, — сказал он.

Дополнение

В Украине невыполнение плана по накоплению угля на ТЭС для производства электроэнергии. Кабинет министров Украины вместе с НКРЭКУ до 15 ноября должны провести внеплановые проверки компаний-владельцев ТЭС относительно соблюдения лицензионных условий по обеспечению ими гарантированных запасов топлива.

Что касается тарифов - они зафиксированы на отопительный сезон на тепло и горячую воду (меморандумом между центральной и местными властями), а также электроэнергию (решением правительства). Согласно сообщению ОП после додписания меморандума, цена газа для населения составляет 7,4 грн за 1 куб. м, для бюджетных учреждений — 13,6 грн за 1 куб. м.

“Нафтогаз” подтвердил, что предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, которые финансируются из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн).