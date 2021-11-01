У Раді хочуть звіту міністра енергетики про тарифи та запаси вугілля

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“Щодо години запитань до уряду, хотів би коротко нагадати, що у нас дуже тривожні сигнали ідуть з енергетичного ринку, ситуації в енергетиці. Я думаю, що міністр енергетики на такій годині запитань до уряду був би доречний”, — сказав на засіданні Погоджувальної ради у понеділок перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко.

Деталі

Таку пропозицію підтримав голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія.

“Я підтримую пропозицію запросити пана Галущенка, тому що питання тарифів, питання запасів вугілля, питання виконання меморандуму по постачанню газу до місцевих громад — це питання номер 1 разом з питанням по ковіду”, — сказав він.

Доповнення

В Україні невиконання плану за накопиченням вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії. Кабінет міністрів України разом із НКРЕКП до 15 листопада мають провести позапланові перевірки компаній-власників ТЕС щодо дотримання ліцензійних умов стосовно забезпечення ними гарантованих запасів палива.

Що стосується тарифів - вони зафіксовані та опалювальний сезон на тепло та гарячу воду (меморандумом між центральною та місцевими владами), а також електроенергію (рішенням уряду). Згідно з повідомленням ОП після після підписання меморандуму, ціна газу для населення становить 7,4 грн за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн за 1 куб. м.

“Нафтогаз” підтвердив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ — 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ — 16,8 грн).