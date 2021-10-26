Нафтогазу визначили ціну газу для бюджетників до зими

Ціна діятиме у жовтні-листопаді.

Оприлюднена раніше ГК "Нафтогаз України" ціна газу для клієнтів ПОН у жовтні становила 16,56 грн за куб. м, що на 38% вище, ніж ціна у вересні - 12 грн за куб. м.

Додамо

ГК "Нафтогаз України" як постачальник "останньої надії" на ринку газу обслуговує понад 600 тисяч клієнтів.

Річний "фіксований" тариф ГК "Нафтогаз України" для населення становить 7,96 грн/куб. м.

Довідково

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” була визначена Кабміном постачальником “останньої надії” у липні 2020 року - строком на три роки.

Постачальник "останньої надії" (ПОН) – страховка від раптової втрати поточного постачальника (наприклад, бо постачальник збанкрутував або ліквідований, або його ліцензія анульована). ПОН підтримає безперебійне газопостачання. Послуги ПОН потрібно обов’язково сплачувати. Постачальник “останньої надії” має право постачати газ клієнту до 60 днів — не довше, ніж до кінця календарного місяця, наступного за місяцем початку фактичного постачання природного газу.