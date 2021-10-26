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Нафтогазу определили цену газа для бюджетников до зимы

Киев • УНН

 • 21339 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" будет иметь цену на газ для потребителей, получающих голубое топливо от поставщика "последней надежды" (ПОН), - 7,96 грн за куб. м (с НДС), бюджетных учреждений на этих условиях – 16,8 грн за куб. м (с НДС), сообщает УНН со ссылкой на правительственное постановление от 25 октября.

Нафтогазу определили цену газа для бюджетников до зимы

Цена будет действовать в октябре-ноябре.

Обнародованная ранее ГК "Нафтогаз Украины" цена газа для клиентов ПОН в октябре составила 16,56 грн за куб. м, что на 38% выше, чем цена в сентябре – 12 грн за куб. м.

Добавим

ГК "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" на рынке газа обслуживает более 600 тысяч клиентов.

Годовой "фиксированный" тариф ГК "Нафтогаз Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м.

Справочно

Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" была определена Кабмином поставщиком "последней надежды" в июле 2020 года - сроком на три года.

Поставщик "последней надежды" (ПОН) – страховка от внезапной потери текущего поставщика (например, потому что поставщик обанкротился либо ликвидирован, либо его лицензия аннулирована). ПОН поддержит бесперебойное газоснабжение. Услуги ПОН нужно обязательно оплачивать. Поставщик "последней надежды" имеет право поставлять газ клиенту до 60 дней - не дольше, чем до конца календарного месяца, следующего за месяцем начала фактической поставки природного газа.

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