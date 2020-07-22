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Кабмін визначив постачальника "останньої надії" на ринку газу

Кабмін визначив постачальника "останньої надії" на ринку газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Кабінет Міністрів визначив ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” постачальником “останньої надії” на ринку природного газу строком на три роки як переможця конкурсу. Про це повідомило Міненерго, передає УНН.

“Цінова пропозиція ТОВ “ГК „Нафтогаз України“ — 2711,86 грн за тис куб м з ПДВ з націнкою 0%. Конкурсна комісія визначила компанію за результатами конкурсу 10 липня цього року”, — уточнили у відомстві.

Визначення такого постачальника необхідно для забезпечення безперебійності і стабільності функціонування ринку природного газу та гарантованого постачання газу всім споживачам, пояснили в Міненерго.

Також там повідомили, що продовжено терміни підписання угод про розподіл продукції.

“На прохання інвесторів газовидобувної галузі продовжено на шість місяців терміни укладення угод про розподіл вуглеводнів на восьми ділянках”, — розповідають в Міненерго.

Відповідне розпорядження було прийнято вчора на засіданні Уряду у зв’язку із тим, що до Міжвідомчої комісії звернулось вісім інвесторів — переможців конкурсів на ділянки Бузівська, Зінківська, Іванівська, Берестянська, Балаклійська, Софіївська, Варвинська та Угнівська, стосовно перенесення термінів щодо підписання угод.

“Інвестори послались на значний обсяг спірних питань щодо редакції окремих положень проектів угод, що мають бути узгоджені сторонами переговорного процесу та їхню складність, що вимагає поглибленого вивчення і часу”, — інформує Міненерго.

Нагадаємо, ВР ухвалила підготовлений Міненерго законопроект про зниження “зелених” тарифів.

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