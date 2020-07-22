Кабмин определил поставщика "последней надежды" на рынке газа

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 21270 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100896 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105784 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132367 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110223 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130708 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101947 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102556 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104398 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102045 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кабмин определил поставщика "последней надежды" на рынке газа

Кабмин определил поставщика "последней надежды" на рынке газа

Киев  •  УНН

 • 16092 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Кабинет Министров определил ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа сроком на три года как победителя конкурса. Об этом сообщил Минэнерго, передает УНН.

“Ценовое предложение ООО “ГК „Нафтогаз Украины“ — 2711,86 грн за тыс куб м с НДС с наценкой 0%. Конкурсная комиссия определила компанию по результатам конкурса 10 июля этого года”, — уточнили в ведомстве.

Определение такого поставщика необходимо для обеспечения бесперебойности и стабильности функционирования рынка природного газа и гарантированного снабжения газа всем потребителям, пояснили в Минэнерго.

Также там сообщили, что продлены сроки подписания соглашений о разделе продукции.

“По просьбе инвесторов газодобывающей отрасли продлены на шесть месяцев сроки заключения соглашений о разделе углеводородов на восьми участках”, — рассказывают в Минэнерго.

Соответствующее распоряжение было принято вчера на заседании правительства в связи с тем, что в Межведомственную комиссию обратилось восемь инвесторов — победителей конкурсов на участки Бузовское, Зинковское, Ивановское, Берестянское, Балаклейское, Софиевское, Варвинское и Угневское, о переносе сроков по подписанию соглашений.

“Инвесторы сослались на значительный объем спорных вопросов редакции отдельных положений проектов соглашений, которые должны быть согласованы сторонами переговорного процесса и их сложность, что требует углубленного изучения и времени”, — информирует Минэнерго.

Напомним, ВР приняла подготовленный Минэнерго законопроект о снижении “зеленых” тарифов.

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