Опалювальний сезон: у Нафтогазі назвали ціну на газ для шкіл, дитячих садків та лікарень

У Нафтогаз повідомляють, що школи, дитячі садки, лікарні зможуть купити газ по 13,7 грн/куб. м (без ПДВ та транспортування).

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“Ми пропонуємо бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, купити газ для виробництва тепла за ціною 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ — 16,8 грн). Ця ціна більш ніж вдвічі нижча за поточну місячну спотову ціну газу. Контракт укладається на термін 15 місяців (до кінця 2022 року) і має багато переваг: фіксована ціна, відсутність вимоги банківської гарантії, відтермінування платежу”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Як писав УНН, на межі старту опалювального сезону місцева влада з регіонів почала сигналізувати про надзвичайні ситуації з постачанням газу для закладів соціальної сфери та бюджетних установ. Лише відучора про таке повідомили з кількох областей.



Нагадаємо, наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом, за повідомленням ОП, ціна газу для населення становить 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн. за 1 куб. м.

З регіонів повідомляють, що при цьому Меморандум не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення. А заклади, які мають автономні котельні, за повідомленнями, закуповують паливо безпосередньо у постачальників за індивідуальними договорами згідно з процедурою, передбаченою законом “Про публічні закупівлі”.

Можливим варіантом виходу із кризової ситуації називають запровадження гарантованого постачальника природного газу за індивідуальними договорами для задоволення потреб бюджетних установ та організацій на опалювальний період 2021-2022 років.