Отопительный сезон: в Нафтогазе назвали цену на газ для школ, детских садов и больниц

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. "Нафтогаз Украины" предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ - 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн). Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАК "Нафтогаз Украины".

В Нафтогаз сообщают, что школы, детские сады, больницы смогут купить газ по 13,7 грн/куб. м (без НДС и транспортировки).

Цитата

"Мы предлагаем бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, купить газ для производства тепла по цене 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн). Эта цена более чем вдвое ниже текущей месячной спотовой цены газа. Контракт заключается на срок 15 месяцев (до конца 2022 года) и имеет много преимуществ: фиксированная цена, отсутствие требования банковской гарантии, отсрочка платежа", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Как писал УНН, на грани старта отопительного сезона местные власти из регионов начали сигнализировать о чрезвычайных ситуациях с поставками газа для учреждений социальной сферы и бюджетных учреждений. Только со вчерашнего дня о таком сообщили из нескольких областей.

В конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины" и Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, по сообщению ОП, цена газа для населения составляет 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетных учреждений - 13,6 грн. за 1 куб. м.

Из регионов сообщают, что при этом Меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения. А заведения, которые имеют автономные котельные, по сообщениям, закупают топливо непосредственно у поставщиков по индивидуальным договорам в соответствии с процедурой, предусмотренной законом "О публичных закупках".

Возможным вариантом выхода из кризисной ситуации называют введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений и организаций на отопительный период 2021-2022 годов.

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