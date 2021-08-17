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Українцям встановили знижений тариф на електроенергію до травня

Українцям встановили знижений тариф на електроенергію до травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Кабінет міністрів України встановив тариф на електроенергію в 1,44 грн за кВт/год за споживання менш ніж 250 кВт/год на місяць з жовтня цього року до травня наступного року. Про це УНН повідомляє з посиланням на відповідну урядову постанову № 859 від 11 серпня, опубліковану на сайті уряду.

Цитата:

"Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів становлять з 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року включно: для індивідуальних побутових споживачів (з місячним обсягом споживання - ред.) до 250 кВт/год (включно, за весь обсяг споживання) 1,44 грн за кВт/год (з ПДВ)", - йдеться у тексті постанови.

Деталі

Для тих українських родин, які споживають більше ніж 250 кВт/год на місяць, тарифи залишаються без змін - 1,68 грн грн за кВт/год.

Фіксовані ціни застосовуються до електроенергії, що споживається:

1) індивідуальними та колективними побутовими споживачами, в тому числі у гуртожитках, що розраховуються за електричну енергію за загальним розрахунковим засобом обліку в частині споживання електричної енергії фізичними особами для задоволення власних побутових потреб, які не включають професійну та/або господарську діяльність;
2) у багатоквартирних житлових будинках (в тому числі гуртожитках) на технічні цілі (роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків;
3) у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території;
4) юридичними особами, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), у частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб;
5) релігійними організаціями в частині споживання електричної енергії на комунально-побутові потреби.

Контекст

1 липня 2019 року в Україні запрацювала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону “Про ринок електричної енергії”, ухваленого у 2017 році.

Попри відкриття ринку, його регулювання з боку уряду продовжилося, аби уникнути зростання тарифів для населення.

Одначе, з 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому — як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

Так, з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго.

Наразі питання “вирішили” компенсаціями — українцям роздадуть 1,4 млрд грн з держбюджету, але не всім, а лише окремим категоріям населення. Яким — читайте тут.

Слід додати, що 2020 року у своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вищі від середньої вартості у країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поряд з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина та Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі.

Водночас, у ЄС розчаровані діями України на ринку електричної енергії і вважають, що нові правила ринку не працюють.

Українські Національні Новини

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