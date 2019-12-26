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В полиции подтвердили опознание всех жертв пожара в одесском колледже

В полиции подтвердили опознание всех жертв пожара в одесском колледже

Киев  •  УНН

 • 16263 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара в одесском колледже. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"... всех 16 погибших в колледже уже установили... Генетику мы имеем по всем", - сказали в пресс-службе.

Добавим, ранее в Институте морской биологии НАН Украины сообщили, что среди 16-ти погибших есть директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров и его помощница к.б.н. Галина Иванович.

"Смерть Александрова Б. наступила в результате пожара, начавшегося в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и дальше распространившегося на верхние этажи здания. Потеряв сознание от едкого дыма, он погиб вместе со своим верным помощником, к.б.н. Иванович Галиной Валентиновной", - отмечается в сообщении.

Кроме того указано, что церемония прощания с ними состоится 27 декабря (в пятницу) с 10:00 до 12:00 по адресу Шампанский переулок, 2 в вестибюле биологического факультета.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Известно о 16 погибших.

Как сообщалось ранее, правительственная комиссия назвала причины смертельного пожара в одесском колледже.

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