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У поліції підтвердили впізнання усіх жертв пожежі в одеському коледжі

У поліції підтвердили впізнання усіх жертв пожежі в одеському коледжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих у результаті пожежі в одеському коледжі. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

"… усіх 16 загиблих в коледжі вже встановили… Генетику ми маємо по всім", - сказали в пресслужбі.

Додамо, раніше в Інституті морської біології НАН України повідомили, що серед 16-ти загиблих є директор Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Борис Александров та його помічниця к.б.н. Галина Іванович.

"Смерть Александрова Б.Г. настала в результаті пожежі, що почалася в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу і далі поширилася на верхні поверхи будівлі. Втративши свідомість від їдкого диму, він загинув разом зі своїм вірним помічником, к.б.н. Іванович Галиною Валентинівною", - зазначається в повідомленні.

Окрім того вказано, що церемонія прощання з ними відбудеться 27 грудня (в п'ятницю) з 10:00 до 12:00 за адресою Шампанський провулок, 2 у вестибюлі біологічного факультету.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Відомо про 16 загиблих

Як повідомлялося раніше, урядова комісія назвала причини смертельної пожежі в одеському коледжі.

Українські Національні Новини

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