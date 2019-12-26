У поліції підтвердили впізнання усіх жертв пожежі в одеському коледжі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих у результаті пожежі в одеському коледжі. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.
"… усіх 16 загиблих в коледжі вже встановили… Генетику ми маємо по всім", - сказали в пресслужбі.
Додамо, раніше в Інституті морської біології НАН України повідомили, що серед 16-ти загиблих є директор Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Борис Александров та його помічниця к.б.н. Галина Іванович.
"Смерть Александрова Б.Г. настала в результаті пожежі, що почалася в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу і далі поширилася на верхні поверхи будівлі. Втративши свідомість від їдкого диму, він загинув разом зі своїм вірним помічником, к.б.н. Іванович Галиною Валентинівною", - зазначається в повідомленні.
Окрім того вказано, що церемонія прощання з ними відбудеться 27 грудня (в п'ятницю) з 10:00 до 12:00 за адресою Шампанський провулок, 2 у вестибюлі біологічного факультету.
Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Відомо про 16 загиблих.
Як повідомлялося раніше, урядова комісія назвала причини смертельної пожежі в одеському коледжі.