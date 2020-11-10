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В полиции Харьковщины сообщили о производстве об исчезновении Кернеса, но потом стерли сообщение

В полиции Харьковщины сообщили о производстве об исчезновении Кернеса, но потом стерли сообщение

Киев  •  УНН

 • 24463 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Полиция Харьковской области сообщила, что открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Геннадия Кернеса, который 7 ноября был официально зарегистрирован как переизбранный на эту должность. Об этом сообщении проинформировали различные средства массовой информации, но с сайта полиции Харьковщины оно уже исчезло без всяких объяснений, передает УНН, опираясь на данные "Радио Свобода".

По тому сообщению, которое на данный момент удалено, с заявлением в полицию обратился руководитель неназванной “одной из общественных организаций”, который заявил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и место его пребывания неизвестно.

Поэтому следователь полиции внес по этому факту сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой “без вести пропавший” Уголовного кодекса Украины, говорилось в стертой сообщении.

Геннадий Кернес, который занимает должность городского главы Харькова с 2010 года, еще в середине сентября заболел COVID-19 и был срочно доставлен на лечение в Германию. В том числе, он был кандидатом на эту же должность на местных выборах в Украине 25 октября и, как заявила избирательная комиссия 4 ноября, был избран снова, получив более 60 процентов голосов. 7 ноября от его имени и с его электронной подписью поступило электронное заявление, послужившего основанием для его регистрации как вновь избранного городского головы.

Мэрия Харькова и соратники Кернеса утверждают, что у него все хорошо и он в ближайшее время вернется в Харьков. Однако с конца сентября никаких реальных подтверждений о состоянии его здоровья не было. Поэтому несколько раз появлялись слухи о смерти Кернеса, которые в горсовете и среди его сторонников отрицали. Но доказательств того или иного не предоставляла ни одна сторона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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