В полиции Харьковщины сообщили о производстве об исчезновении Кернеса, но потом стерли сообщение

По тому сообщению, которое на данный момент удалено, с заявлением в полицию обратился руководитель неназванной “одной из общественных организаций”, который заявил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и место его пребывания неизвестно.

Поэтому следователь полиции внес по этому факту сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой “без вести пропавший” Уголовного кодекса Украины, говорилось в стертой сообщении.

Геннадий Кернес, который занимает должность городского главы Харькова с 2010 года, еще в середине сентября заболел COVID-19 и был срочно доставлен на лечение в Германию. В том числе, он был кандидатом на эту же должность на местных выборах в Украине 25 октября и, как заявила избирательная комиссия 4 ноября, был избран снова, получив более 60 процентов голосов. 7 ноября от его имени и с его электронной подписью поступило электронное заявление, послужившего основанием для его регистрации как вновь избранного городского головы.

Мэрия Харькова и соратники Кернеса утверждают, что у него все хорошо и он в ближайшее время вернется в Харьков. Однако с конца сентября никаких реальных подтверждений о состоянии его здоровья не было. Поэтому несколько раз появлялись слухи о смерти Кернеса, которые в горсовете и среди его сторонников отрицали. Но доказательств того или иного не предоставляла ни одна сторона.