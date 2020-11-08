Кернес подав електронну заяву для реєстрації мером Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Геннадія Кернеса, який набрав найбільше голосів на мерських виборах 25 жовтня 2020 року, офіційно зареєстрували Харківським міським головою. Для цього Кернес подав заяву з електронним підписом. Про це повідомляє УНН спираючись на дані з постанови міської Харківської ТВК та на коментар голови цієї комісії Ольги Мозгової для Суспільного.
Так, заяву про реєстрацію Харківська міська територіальна виборча комісія отримала від Кернеса в електронному вигляді з електронним підписом, підтвердила Суспільному голова міської ТВК Ольга Мозгова.
Раніше міська ТВК опублікувала текст постанови “Про реєстрацію міського голови” на сайті Харківської міської ради.
“До Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області надійшла Заява „про реєстрацію міського голови“ та додані до неї документи, зареєстрована за № 1015 07 листопада 2020 року від Кернеса Геннадія Адольфовича, обраного Харківським міським головою Харківського району Харківської області...”, — йдеться у тексті постанови.
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На основі поданих документів, посилаючись на Виборчий кодекс, Роз’яснення ЦВК та постанову міської ТВК про визнання Кернеса обраним, комісія постановила: зареєструвати Кернеса Харківським міським головою та вивісити постанову на стенді офіційних матеріалів міської виборчої комісії.
Раніше Геннадій Кернес офіційно був визнаний Харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня.