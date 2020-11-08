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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 12254 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 43220 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 50506 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 71895 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 91348 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 96953 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Кернес подал электронное заявление для регистрации мэром Харькова

Кернес подал электронное заявление для регистрации мэром Харькова

Киев  •  УНН

 • 13215 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Геннадия Кернеса, который набрал больше всего голосов на мэрских выборах 25 октября 2020 года, официально зарегистрировали Харьковским городским головой. Для этого Кернес подал заявление с электронной подписью. Об этом сообщает УНН опираясь на данные постановления городской Харьковской ТИК и на комментарий председателя этой комиссии Ольги Мозговой для Общественного.

Так, заявление о регистрации Харьковская городская территориальная избирательная комиссия получила от Кернеса в электронном виде с электронной подписью, подтвердила Общественном председатель городской ТИК Ольга Мозговая.

Ранее городская ТИК опубликовала текст постановления “О регистрации городского головы” на сайте Харьковского городского совета.

“В Харьковский городской территориальной избирательной комиссии Харьковского района Харьковской области поступило заявление „О регистрации городского головы“ и приложенные к нему документы, зарегистрированная под № 1015 7 ноября 2020 года от Кернеса Геннадия Адольфовича, избранного Харьковским городским председателем Харьковского района Харьковской области...” , - говорится в тексте постановления.

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На основе представленных документов, ссылаясь на Избирательный кодекс, Разъяснение ЦИК и постановление городской ТИК о признании Кернеса избранным, комиссия постановила: зарегистрировать Кернеса Харьковским городским головой и вывесить постановление на стенде официальных материалов городской избирательной комиссии.

Ранее Геннадий Кернес официально был признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября.

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