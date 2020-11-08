Кернес подал электронное заявление для регистрации мэром Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Геннадия Кернеса, который набрал больше всего голосов на мэрских выборах 25 октября 2020 года, официально зарегистрировали Харьковским городским головой. Для этого Кернес подал заявление с электронной подписью. Об этом сообщает УНН опираясь на данные постановления городской Харьковской ТИК и на комментарий председателя этой комиссии Ольги Мозговой для Общественного.
Так, заявление о регистрации Харьковская городская территориальная избирательная комиссия получила от Кернеса в электронном виде с электронной подписью, подтвердила Общественном председатель городской ТИК Ольга Мозговая.
Ранее городская ТИК опубликовала текст постановления “О регистрации городского головы” на сайте Харьковского городского совета.
“В Харьковский городской территориальной избирательной комиссии Харьковского района Харьковской области поступило заявление „О регистрации городского головы“ и приложенные к нему документы, зарегистрированная под № 1015 7 ноября 2020 года от Кернеса Геннадия Адольфовича, избранного Харьковским городским председателем Харьковского района Харьковской области...” , - говорится в тексте постановления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Кернеса заявили, что очередная информация о смерти мэра Харькова — фейк
На основе представленных документов, ссылаясь на Избирательный кодекс, Разъяснение ЦИК и постановление городской ТИК о признании Кернеса избранным, комиссия постановила: зарегистрировать Кернеса Харьковским городским головой и вывесить постановление на стенде официальных материалов городской избирательной комиссии.
Ранее Геннадий Кернес официально был признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября.