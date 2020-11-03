У Кернеса заявили, що чергова інформація про смерть мера Харкова - фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Мер Харкова Геннадій Кернес живий, чергова інформація про нібито його смерть - не правда. Про це повідомив журналісту УНН прессекретар Кернеса Юрій Сидоренко.
"Не правда. Наразі він (Геннадій Кернес - ред.) себе нормально почуває, одужує", - відповів Сидоренко на прохання прокоментувати інформацію, яка з'явилася у низці пабліків, про нібито смерть мера Харкова.
Так, у пабліках 3 листопада вкотре з'явилася фейкова інформація, що Кернес нібито помер.
Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19.
Як повідомлялося, в міськраді Харкова вже спростовували чутки про смерть Кернеса.
Також нагадаємо, що коронавірус у Кернеса підтвердили у вересні і він перебував у лікарні.