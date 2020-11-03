У Кернеса заявили, что очередная информация о смерти мэра Харькова - фейк
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Мэр Харькова Геннадий Кернес жив, очередная информация о якобы его смерти - не правда. Об этом сообщил журналисту УНН пресс-секретарь Кернеса Юрий Сидоренко.
"Не правда. Сейчас он (Геннадий Кернес - ред.) себя нормально чувствует, выздоравливает", - ответил Сидоренко на просьбу прокомментировать появившуюся в ряде пабликов информацию о якобы смерти мэра Харькова.
Так, в пабликах 3 ноября в очередной раз появилась фейковая информация, что Кернес якобы умер.
Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19.
Как сообщалось, в горсовете Харькова уже опровергали слухи о смерти Кернеса.
Также напомним, что коронавирус у Кернеса подтвердили в сентябре и он находился в больнице.