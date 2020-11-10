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У поліції Харківщини повідомили про провадження щодо зникнення Кернеса, але згодом стерли повідомлення

У поліції Харківщини повідомили про провадження щодо зникнення Кернеса, але згодом стерли повідомлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Поліція Харківської області повідомила, що відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Геннадія Кернеса, який 7 листопада був офіційно зареєстрований як переобраний на цю посаду. Про це повідомлення поінформували різноманітні засоби інформації, але з сайту поліції Харківщини воно вже зникло без ніяких пояснень, передає УНН, спираючись на дані "Радіо Свобода".

За тим повідомленням, яке наразі видалене, з заявою до поліції звернувся керівник неназваної “однієї з громадських організацій”, який заявив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв’язок і місце його перебування невідоме.

Відтак слідчий поліції вніс за цим фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою “безвісти зниклий” Кримінального кодексу України, мовилося в стертому повідомленні.

Геннадій Кернес, який був міським головою Харкова й раніше, з 2010 року, ще в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини. Тим не менше, він був кандидатом на цю ж посаду на місцевих виборах в Україні 25 жовтня і, як заявила виборча комісія 4 листопада, був обраний знову, отримавши понад 60 відсотків голосів. 7 листопада від його імені і з його електронним підписом надійшла електронна заява, яка стала підставою для його реєстрації як знову обраного міського голови.

Мерія Харкова і соратники Кернеса стверджують, що в нього все добре і він найближчим часом повернеться до Харкова. Проте з кінця вересня ніяких реальних підтверджень про стан його здоров’я не було. Відтак кілька разів з’являлися чутки про смерть Кернеса, які в міськраді і серед його прихильників заперечували. Але доказів того чи іншого не надавала жодна сторона.

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